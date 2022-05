Dem Oscar-Preisträger werde vierfache sexuelle Nötigung vorgeworfen, sagte Rosemary Ainslie, Leiterin der zuständigen Abteilung. In einem Fall soll Spacey eine Person ohne deren Zustimmung »zu penetrierenden sexuellen Handlungen« genötigt haben. Die Vorfälle sollen sich zwischen März 2005 und August 2008 in London und im April 2013 in Westengland ereignet haben.

Bereits vor viereinhalb Jahren war bekannt geworden, dass mindestens 20 Männer Vorwürfe gegen Spacey wegen »unangemessenen Verhaltens« am Londoner Old Vic Theatre erheben. Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Leiter des Theaters. Roberto Cavazos, ein Schauspieler, der am Old Vic gearbeitet hatte, sagte 2017, er habe damals Begegnungen mit dem Hollywood-Star gehabt, »die an das grenzten, was man Belästigung nennen könnte«. Spacey hatte Vorwürfe in der Vergangenheit zurückgewiesen.