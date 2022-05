Zahlreiche Vorwürfe gegen Spacey

Vor viereinhalb Jahren wurde bekannt, dass mindestens 20 Männer Vorwürfe gegen Spacey wegen »unangemessenen Verhaltens« am Londoner Old Vic Theatre erheben. Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Leiter des Theaters. Zuerst hatte der Schauspieler Anthony Rapp gesagt, er sei in den Achtzigerjahren als Minderjähriger von Spacey bedrängt worden. Die juristische Auseinandersetzung dauert an. In einem anderen Fall wurden die Ermittlungen gegen den Oscargewinner 2019 eingestellt und eine Zivilklage zurückgezogen. Spacey hatte Vorwürfe in der Vergangenheit zurückgewiesen.