In der »Bild«-Zeitung hatte er gesagt, dass er eine Therapie mache, um an seinen Problemen zu arbeiten. Zu Gerüchten über Ausraster am Set sagte er, dass er schnell laut werde und aggressiv rüberkomme, wenn er sich aufrege. »Ganz sicher empfanden Kollegen mein Verhalten mitunter als bedrohlich.«