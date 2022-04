Ein Geschworenengericht in New York City hat den Rapper Kidd Creole wegen der Tötung des Obdachlosen John Jolly im Jahr 2017 für schuldig befunden. Das Strafmaß wegen Totschlags ersten Grades, was im deutschen Recht am ehesten Totschlag entspricht, soll voraussichtlich am 4. Mai verkündet werden. Ihm drohen 25 Jahre Haft.

Grandmaster Flash & the Furious Five entstanden in den Siebzigerjahren im damaligen New Yorker Armenviertel Bronx. Die Gruppe erlangte 1982 Weltruhm mit dem Rap-Song »The Message«. 2007 wurde die Combo in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen – als erste Rap-Gruppe.