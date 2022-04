Damit folgte das Gericht am Mittwoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Vorausgegangen waren eine Verständigung auf einen Strafrahmen und ein Geständnis des 62-Jährigen aus der Nähe von Bamberg in Franken. Das Verfahren gegen den 75 Jahre alten Beifahrer wurde gegen 1200 Euro Geldauflage vorläufig eingestellt, »weil dessen verwirklichte Schuld nicht so groß ist«, wie Richter Sebastian Schwarz sagte. In dessen Verhalten beim Einweisen sei zwar Fahrlässigkeit zu sehen, diese sei aber als gering einzuschätzen.