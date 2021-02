Vorgetäuschter Tod auf der Ostsee 53-Jähriger wegen versuchten Betrugs zu Bewährungsstrafe verurteilt

Mit seinem vermeintlichen Tod bei einem Bootsunglück wollte ein Mann mit seiner Frau Versicherungsgelder in Millionenhöhe kassieren. Ein Gericht sah den versuchten Betrug nun in einem Fall als erwiesen an.