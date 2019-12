In Kiew ist am Sonntagnachmittag ein dreijähriger Junge in einem Auto erschossen worden. Wie die Polizei via Facebook mitteilte, wurden am Montag mehrere Tatverdächtige festgenommen.

Medienberichten zufolge soll der Schütze ein Attentat auf einen Regionalpolitiker geplant und dann versehentlich dessen Sohn getroffen haben. Dies wurde von der Polizei bisher nicht bestätigt.

Am Steuer des Range Rovers soll den Meldungen zufolge der Kiewer Bezirksabgeordnete Wjatscheslaw S. gesessen haben. Laut ukrainischen Medien war er gegen 17.15 Uhr im Zentrum Kiews unterwegs, als an einer Ampel auf das Fahrzeug geschossen wurde. In dem Wagen hätten auch die Ehefrau und eine Bekannte des Politikers gesessen, hieß es. Auch diese Angaben wurden von der Polizei bisher nicht bestätigt.

Das Kind erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Behörden ermitteln wegen Mordes. Die Spurensicherung war vor Ort, jetzt sollen Aufnahmen von Überwachungskameras analysiert werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.