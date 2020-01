Im Schrank einer Ferienwohnung in Kiew hat die Vermieterin die Leichen zweier junger Frauen gefunden. Das teilte die Polizei in der ukrainischen Hauptstadt in der Nacht zum Sonntag mit.

Lokalen Medienberichten zufolge waren die 16-Jährige und die 19-Jährige an den Händen gefesselt und offenbar erstochen worden. An den Leichen seien mehrere Stichwunden festgestellt worden.

Die beiden jungen Frauen galten den Angaben zufolge seit Donnerstag als vermisst. Woher sie stammten und wann sie in die Ferienwohnung kamen, ist bislang unklar.