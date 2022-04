Der zuletzt in Frankfurt am Main erneut festgesetzte ehemalige Hamburger Kiez-Zuhälter Josef Peter Nusser, in Szenekreisen bekannt als »Wiener Peter«, darf Deutschland verlassen und in seine österreichische Heimat zurückkehren. Wie die Staatsanwaltschaft Hamburg dem SPIEGEL bestätigte, werde von einer weiteren Vollstreckung von Nussers lebenslanger Freiheitsstrafe abgesehen.

Die Bundespolizei hatte Nusser am 3. April am Flughafen in Frankfurt am Main festgenommen. Er befand sich auf dem Weg aus der Dominikanischen Republik nach Wien und war bei einer Personenkontrolle aufgefallen. Er war daraufhin zunächst in die Justizvollzuganstalt im hessischen Weiterstadt gebracht worden und sollte nach Hamburg überstellt werden.