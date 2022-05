Die Ermittler stoßen auf immer mehr Fälle: Die Polizei hat in Deutschland im vergangenen Jahr einen starken Anstieg von Kinderpornografie registriert – die Zahl verdoppelte sich binnen eines Jahres.

Der Besitz, die Herstellung und die Verbreitung von Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen nahm konkret 2021 um 108,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie aus den am Montag in Berlin veröffentlichten Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht.