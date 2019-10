Internationale Ermittler haben nach eigenen Angaben eine der größten Missbrauchsplattformen im Darknet stillgelegt. Weltweit seien 338 Personen festgenommen und teilweise auch schon angeklagt und verurteilt worden, teilte das US-Justizministerium mit. In Deutschland gab es mindestens eine Festnahme.

Die Darknet-Plattform "Welcome to Video" war bereits im März 2018 abgeschaltet worden. Man sei den Betreibern über die Verfolgung von Bitcoin-Zahlungen auf die Spur gekommen, über die sich die Seite finanziert hatte.

Die Beschuldigten kommen unter anderem aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Brasilien und Australien. Der Betreiber der Plattform, ein Mann aus Südkorea, verbüßt der Mitteilung zufolge in seinem Heimatland eine Freiheitsstrafe. In den USA wurde er ebenfalls angeklagt. Ermittler gaben das Vorgehen gegen die Webseite erst jetzt bekannt, um Zeit für weitere Untersuchungen und Festnahmen zu haben.

Laut Justizministerium wurden indestens 23 Kinder in den USA, Spanien und Großbritannien in Sicherheit gebracht, die von Nutzern der Plattform missbraucht wurden. Ermittler hätten rund acht Terabyte Daten sichergestellt, darunter rund 250.000 kinderpornografische Videos, hieß es weiter.

"Wir werden solche Kriminelle im Darknet und anderswo, in den Vereinigten Staaten und im Ausland, weiter verfolgen, um sicherzustellen, dass sie die Strafen für ihre schrecklichen Verbrechen erhalten", sagte Staatsanwältin Jessie Liu in Washington. (Lesen Sie auch: Interview mit dem Kinderporno-Chefermittler Andreas May)

Die US-Justiz bemüht sich demnach auch darum, die Bitcoin-Zahlungen, die an 24 Personen gegangen sein sollen, zu sichern und an die Missbrauchsopfer zu verteilen.