Auch am Montag sind die Menschen im österreichischen Kitzbühel nach der Gewalttat mit fünf Todesopfern noch fassungslos. "Jeder aus der Stadt kannte zumindest einen aus der getöteten Familie", sagte Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Es sei nicht nachvollziehbar, warum der 25 Jahre alte Tatverdächtige so gehandelt habe.

Der Täter sei von Arbeitskollegen als "ordentlich, ruhig und zurückhaltend" beschrieben worden, sei sehr gut in die Stadtgemeinschaft integriert gewesen und habe sich auch gemeinnützig in Vereinen engagiert. Laut Geständnis habe der 25-Jährige seine 19 Jahre alte Ex-Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder und ihren neuen Freund aus Eifersucht erschossen.

Bereits am Sonntag hatte sich Bürgermeister Winkler zu der Tat geäußert. "Wir sind alle schockiert und in tiefer Trauer", sagte er."Das ist noch nie da gewesen, dass eine ganze Familie so tragisch ausgelöscht wurde."

Waffeninhaber nicht erreichbar

Die Polizei setzt ihre Ermittlungsarbeit unterdessen fort. Neben ergänzenden Vernehmungen sollten auch die Leichen obduziert werden.

Der Bruder des Verdächtigen, dem die Tatwaffe gehörte, konnte laut Behörden vorerst nicht erreicht werden. Er ist auf Reisen in Fernost. Warum der 25-jährige Verdächtige seine Aggression gegen die gesamte Familie richtete, ist weiterhin unklar. "Diese Frage beantwortet er nicht, weshalb das so schnell nicht zu klären sein wird", sagte der Chef des Landeskriminalamts Walter Pupp.

Bei dem getöteten Freund handle es sich um einen 24 Jahre alten Eishockey-Torwart, der beim EC Kitzbühel, dem Eishockeyklub der Stadt, unter Vertrag stand, das bestätigte Pupp. Der Zweitligaklub drückte seine Bestürzung auf seiner Homepage aus, der 24-Jährige sei geschätzt und beliebt gewesen. Am Vorabend der Tat sei er bei einem Spiel aufgrund seiner hervorragenden Leistung zum "Man of the Match" gewählt worden, hieß es.

Am nächsten Spieltag werde des toten Spielers voraussichtlich mit einer Trauerminute oder einem Trauerflor für die Spieler gedacht, sagte ein Ligasprecher. Die 8000-Einwohner-Stadt will mit einer Gedenkveranstaltung oder einer Gedenkmesse an die Opfer erinnern.

Kitzbühel unter Schock In diesem Einfamilienhaus im österreichischen Kitzbühel soll ein 25-Jähriger in der Nacht zum Sonntag seine 19-jährige Ex-Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder und ihren neuen Freund erschossen haben. Die 19-Jährige hatte die Beziehung laut Polizeiangaben zwei Monate zuvor beendet. Der Tat sei ein Streit zwischen den beiden ehemaligen Partnern in einem Lokal in Kitzbühel vorausgegangen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts. In der Nacht zum Sonntag habe der 25-Jährige dann an der Tür des Elternhauses seiner Ex-Freundin geklopft. Nachdem der Vater ihn abgewiesen hatte, habe er eine Pistole geholt und sei damit zum Haus zurückgekehrt. Er habe die Eltern der Ex-Freundin sowie deren Bruder getötet und sich dann über den Balkon Zugang zu einer verschlossenen Einliegerwohnung verschafft, in der sich die 19-Jährige und ihr neuer Freund aufhielten. Dort erschoss er auch sie. Im Anschluss sei der Verdächtige zur örtlichen Polizeiwache gegangen und habe sich gestellt. Er habe dort eine Pistole sowie ein Messer auf den Tresen gelegt und gesagt: "Ich habe soeben fünf Personen ermordet". Die am Haus eingetroffenen Rettungskräfte konnten später nur noch den Tod der Opfer feststellen. Menschen haben vor dem Haus Kerzen aufgestellt. "Wir sind alle schockiert und in tiefer Trauer", sagte der Kitzbüheler Bürgermeister Klaus Winkler. "Das ist noch nie da gewesen, dass eine ganze Familie so tragisch ausgelöscht wurde", sagte der Bürgermeister. Die Familie des Opfers, aber auch die Familie des Tatverdächtigen seien im Ort angesehen gewesen.

Für die Experten des Kriseninterventionsteams ist der Einsatz damit noch nicht beendet. Dietmar Kratzer, Leiter der Krisenintervention Tirol, sagte, es gehe vor allem darum, "ein Bewusstsein zu schaffen für Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung." Da die Opferfamilie und die Familie des Verdächtigen mehreren Vereinen angehörten, sei nun neben den Angehörigen auch ein großer Kreis an Bekannten und Freunden schwer von der Tragödie getroffen, sagte Gerhard Müller vom Kriseninterventionsteam in Kitzbühel.

SPÖ-Ortsgruppe sorgt für Ärger

Ein Posting einer SPÖ-Ortsgruppe in Niederösterreich, das die FPÖ-Mitgliedschaft des 25-jährigen Tatverdächtigen thematisierte, soll parteiinterne Konsequenzen haben. Er entschuldige sich im Namen der SPÖ Niederösterreich "für das gespürlose und völlig pietätlose Posting der Ortsgruppe Langenzersdorf", so SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Es werde für den Verantwortlichen einen Parteiausschluss aufgrund parteischädigenden Verhaltens beantragen. Ein so tragisches Ereignis dürfe nicht für parteipolitische Zwecke missbraucht werden und sei der SPÖ unwürdig, sagte Kocevar.

Die FPÖ in Tirol hat den 25-Jährigen bereits aus der Partei ausgeschlossen. "Fakt ist, dass der mutmaßliche Täter, im Jahr 2014, für zwei Monate als Jugendreferent Mitglied der Stadtparteileitung der FPÖ Kitzbühel war", teilte die FPÖ Tirol mit. Nach seinem Ausscheiden sei er einfaches Parteimitglied ohne Funktion oder Mandat gewesen.