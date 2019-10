Kitzbühel in Österreich Fünf Opfer bei Tötungsdelikt

In Österreich sind bei einem Tötungsdelikt fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Tat habe sich in Kitzbühel ereignet, ein Verdächtiger sei gefasst, teilte die Polizei an diesem Sonntag mit. Weitere Informationen sollen auf einer Pressekonferenz um 12 Uhr öffentlich gemacht werden.

Nach Angaben der "Tiroler Tageszeitung" hatte sich die Tat in der Nacht auf Sonntag in einem Einfamilienhaus ereignet. Es soll sich um eine Beziehungstat handeln. Der Täter habe sich am Morgen der Polizei gestellt.