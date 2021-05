Landgericht Kleve Illegale Zigarettenfabrik in Kranenburg – zwölf Männer zu Freiheitsstrafen verurteilt

Sie sind verantwortlich für Schäden in Millionenhöhe: In Kleve sind zwölf Männer im Zusammenhang mit einer illegalen Zigarettenfabrik verurteilt worden. Die Hinterleute in dem Fall sind weiter unbekannt.