Alt hatte Ende Oktober mit weiteren Klimaaktivisten eine Straße vor dem bayerischen Justizministerium in München blockiert. Nach damaligen Angaben der Polizei waren mehr als zehn Menschen an der Aktion am Stachus beteiligt, zwei von ihnen hätten sich mit je einer Hand auf der Straße festgeklebt. Nach gut eineinhalb Stunden sei die Blockade beendet gewesen.