Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab der Pressemitteilung zufolge einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Sowohl der Junge als auch der Kutscher wurden bei dem Unfall verletzt. Zuvor hatte die »Bild«-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Demnach kam die Kutsche am Sonntagabend auf einem Feldweg vom Weg ab und kippte um. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie viele Menschen sich in dem Gefährt befanden. Wegen der Vielzahl an Verletzten, darunter eine 97-Jährige, kamen mehrere Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang nicht bekannt.