Vermisste Kezhia 19-Jährige aus Klötze ist tot – Leiche gefunden

Die seit Anfang März vermisste 19-jährige Kezhia aus Klötze im Westen Sachsen-Anhalts ist tot. Ihre Leiche sei am Donnerstag in der Nähe eines Kieswerkes in der niedersächsischen Gemeinde Bahrdorf entdeckt worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Stendal am Freitag gemeinsam mitteilten . Der Fundort liegt demnach etwa 40 Kilometer von der Heimatstadt der jungen Frau entfernt, an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt.