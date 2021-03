Knietief im Schlick versunken Feuerwehr rettet Frau aus dem Watt

Wanderer unterschätzen immer wieder die Gefahr des Watts. Das führt an der Nordsee zu riskanten Fehleinschätzungen. In Schleswig-Holstein blieb nun eine Frau in dem weichen Boden stecken – die Feuerwehr musste anrücken.