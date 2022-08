Anwalt Jackson: »Eine faire und angemessene Entschädigung«

Zunächst einmal sollten Chester und Bryant jeweils 2,5 Millionen Dollar für die in der Zeit seit dem Unfall erlittenen Schmerzen erhalten. Zusätzlich – so Jacksons Forderung – müssten sie eine Million Dollar jährlich für künftige seelische Qualen erhalten. Da die Summe sich an der erwarteten Lebenszeit berechne, bedeute das für die 40-jährige Bryant 40 Millionen Dollar und für den 48-jährigen Chester 30 Millionen Dollar, argumentierte der Anwalt.