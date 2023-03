Mit Fotos der Absturzstelle »geprotzt«

Nach Angaben von Bryants Anwälten in dem Zivilprozess vom vergangenen Jahr hatten in den 24 Stunden nach dem Unglück mindestens elf Polizisten und ein Dutzend Feuerwehrleute die Fotos gemacht. In den darauffolgenden Wochen habe ein Mitarbeiter des Sheriffbüros in einer Bar mit den Fotos »geprotzt«. Ein anderer habe Fotos einer Gruppe von Videospielfreunden geschickt; ein Feuerwehrmann habe Fotos bei einer Preisverleihung gezeigt. Bryant hatte argumentiert, sie habe dadurch emotionales Leid erfahren.