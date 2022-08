Zweieinhalb Jahre nach dem Tod von US-Basketballstar Kobe Bryant bei einem Hubschrauberunglück hat ein von seiner Witwe angestrengter Prozess begonnen – wegen von Rettungskräften gemachten Fotos an der Absturzstelle. Bei dem Auftakt in der kalifornischen Millionenmetropole Los Angeles wurden am Mittwoch zunächst zehn Geschworene ausgewählt, sechs Frauen und vier Männer, wie der Nachrichtensender CNN berichtete.