Im Prozess um Fotos von der Absturzstelle nach dem Tod von US-Basketballstar Kobe Bryant bei einem Hubschrauberunglück hat dessen Witwe vor Gericht ausgesagt. »Ich lebe täglich in Angst davor, dass die Bilder plötzlich in den sozialen Medien auftauchen«, sagte Vanessa Bryant am Freitag in Los Angeles. Sie lebe in Angst davor, dass ihre Töchter im Internet unterwegs seien und auf einmal diesen Bildern begegnen könnten: »Es ist wie Covid. Wenn es sich einmal ausgebreitet hat, kann es nicht rückgängig gemacht werden.«