Koblenzer Polizisten bekamen es am Sonntag mit einem Wiederholungstäter zu tun: Gleich drei Mal innerhalb von zwölf Stunden hielten sie denselben Autofahrer an, der betrunken am Steuer saß. Wie die Verkehrsdirektion in Koblenz mitteilte , erwischten sie den 61-Jährigen das erste Mal am Sonntag gegen zwei Uhr morgens auf einer Straße in Nordrhein-Westfalen. Die Beamten hätten ihm daraufhin die Weiterfahrt untersagt, hieß es weiter.