Wegen versuchten Mordes haben Bundespolizisten am Dienstag in der Kölner Innenstadt einen 40 Jahre alten Mann festgenommen. Nach ersten Ermittlungen stieß der polizeibekannte Mann gegen Mittag am Bahnsteig einer S-Bahn-Haltestelle einen anderen Mann mit einem Faustschlag ins Gleisbett, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.