Ein durstiger Freund, der sich in der Werkstatt aufhielt, bediente sich an dem Kühlschrank hinter der Ladentheke und trank die Flüssigkeit, die sich in der Flasche befand. Laut Gericht goss er die Ammoniaklösung aus der Flasche in ein Glas und trank dieses in einem Zug aus. Dabei habe er nicht gemerkt, dass es sich um Salmiakgeist in unbekannter Konzentration gehandelt habe.

Versteck hinter dem Sofa reicht nicht

Der Mann erlitt demnach schwerste Verletzungen der Speiseröhre und des Magens. Er musste in ein künstliches Koma versetzt werden und erholte sich nur langsam, später verlangte er 18.750 Euro Schmerzensgeld. Der Werkstattbesitzer argumentierte hingegen, der Mann habe zum einen nicht hinter die Ladentheke gehen dürfen und sei zum anderen bereits seit drei Nächten wegen Drogenkonsums wach gewesen.