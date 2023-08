Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs ist ein Babysitter am Dienstag in Köln zu zehn Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Damit wird der 34-Jährige nach Verbüßung seiner Freiheitsstrafe nicht auf freien Fuß kommen, sondern in einen Maßregelvollzug.