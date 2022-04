Wegen mutmaßlichen Betrugs mit Corona- und Fluthilfen ist die Polizei in Köln zu einer Razzia ausgerückt. Am Dienstagvormittag wurden zehn Wohn- und Geschäftsräume in Köln, Bergisch Gladbach und Bonn durchsucht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei bekannt gaben. Zeitgleich seien vier Kanzleien von Steuerberatern in Köln und Bergisch Gladbach durchsucht worden. Wegen ihrer Mitwirkung an der Antragsstellung werden drei von ihnen als Zeugen und einer als Gehilfe geführt.