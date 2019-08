In der Nacht zu Sonntag starb ein 25-jähriger Mann bei einem Streit auf dem Kölner Ebertplatz. Zehn Menschen wurden nach der Auseinandersetzung festgenommen, die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich nun aber auf einen von ihnen: Ein 25-Jähriger sei dringend tatverdächtig, den Mann mit einem Stich in den Hals getötet zu haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei unter Berufung auf das Obduktionsergebnis.

Die neun weiteren Männer sind inzwischen wieder frei. Sie waren den Ermittlern zufolge nicht an der tödlichen Auseinandersetzung beteiligt.

Der Verdächtige sei unmittelbar nach der Tat an der S-Bahn-Haltestelle Hansaring festgenommen worden, teilten die Ermittler mit. Der Somalier soll mit seinem Landsmann wegen Drogen aneinander geraten sein. Die genauen Hintergründe würden noch ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass das Opfer vor Ort verblutete. Einsatzkräfte hatten am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr noch erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren.

Der Verdächtige soll wegen Totschlags im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizeipräsident kündigt Videoüberwachung an

Polizeipräsident Uwe Jacob kündigte bei einer Begehung des Tatorts Schritte zum Kampf gegen Kriminalität am Ebertplatz an. "Aus polizeilicher Sicht sprechen wir hier über einen Brennpunkt, deswegen habe ich eine Videoüberwachung angeordnet, die gerade installiert wird", sagte er. Sie soll laut Jacob Ende 2019 einsatzbereit sein.

Bereits im Oktober 2017 war am Ebertplatz ein 22-Jähriger gewaltsam zu Tode gekommen. Nach dem Vorfall wurde der Ebertplatz mit dem schmucklosen Betonambiente etwas aufgewertet - der Brunnen wurde zum Beispiel repariert.