Fall Petra Nohl Mutmaßlicher Mörder 35 Jahre nach der Tat verhaftet

In der Nacht auf den 14. Februar 1988 wurde Petra Nohl in Köln erwürgt – am Jahrestag der Tat verkündet die Polizei einen Durchbruch. Ein Hinweis kam offenbar durch einen Zuschauer der Sendung »Aktenzeichen XY«.