In Köln hat ein Prozess gegen den Fotografen Achim Lippoth begonnen. Ihm wird vorgeworfen, Kinder-Fotomodelle sexuell missbraucht zu haben.

Die Staatsanwaltschaft legt dem mutmaßlichen Täter zudem den Besitz von Kinderpornografie zur Last. Lippoth schwieg zunächst zu den Vorwürfen. Ein Verteidiger beklagte in einem Eröffnungsplädoyer voreingenommene Ermittlungen der Polizei in dem Fall.