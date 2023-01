Die Richter sahen es laut einer Sprecherin als erwiesen an, dass die Frau in 62 Fällen Subventionsbetrug und in 60 Fällen Betrug begangen hatte. In einigen Fällen spielte auch Urkundenfälschung eine Rolle. Dabei erschlich sie Soforthilfen und Kurzarbeitergeld für nicht existente Unternehmen.