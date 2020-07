Köln Güterzugführer nach Steinwurf von Brücke schwer verletzt

In Köln haben Unbekannte haben von einer Brücke einen Steinbrocken auf eine Bahn geworfen. Der Aufprall war laut Polizei so heftig, dass die Scheibe des Triebwagens zerbrach. Der Zugführer kam in ein Krankenhaus.