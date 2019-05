Köln Mann in Fitnessstudio niedergestochen

Im Kölner Stadtteil Bayenthal ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Zeitungsberichten zufolge wurde der 29-Jährige in einem Fitnessstudio in der Bonner Straße mit einem Messer angegriffen.

Ersten Ermittlungen zufolge waren Opfer und Täter in der Umkleidekabine in Streit geraten. Es ist unklar, ob sie sich kannten.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Tatort und riegelte das Gebäude ab. Von dem Angreifer, der mehrmals auf den 29-Jährigen eingestochen haben soll, fehlt bisher jede Spur.