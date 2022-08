Ein Fußgänger ist am späten Samstagabend im Kölner Stadtteil Sülz von einer Straßenbahn mitgeschleift und lebensgefährlich verletzt worden. Der 55-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Rucksack an der Bahn hängen und wurde dann einige Meter von der Tram mitgezogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte .