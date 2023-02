Unglück in Köln Güterzug erfasst Schüler an Bahnübergang – Jugendlicher überlebt

Ein 15-jähriger Radfahrer ist in Köln schwer verletzt worden, als er an einem Bahnübergang einen Unfall mit einem Güterzug erlitt. Zeugenaussagen zufolge hatte er mit Handy am Ohr telefoniert.