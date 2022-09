Die Tatverdächtige habe das Opfer gegen vier Uhr morgens unvermittelt an der Haltestelle Köln Hansaring attackiert und in der Folge der Auseinandersetzung in den lebensgefährlichen Gleisbereich gestoßen. Nachdem die Frau herausgeklettert war, schlug die Unbekannte auf sie ein und trat ihr gezielt gegen den Körper sowie den Kopf.