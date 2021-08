Kölner Südstadt Zeugin meldet Mann mit Sturmgewehr – Polizei sperrt Straßen und Nahverkehr

Ein hagerer Mann soll in der Nacht mit Sturmgewehr in Köln unterwegs gewesen sein, so schilderte es eine Frau via Notruf. Die Polizei sperrte mehrere Straßenzüge – doch die Fahndung blieb ergebnislos.