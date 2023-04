In dem Verfahren war auch Woelki selbst vor Gericht aufgetreten und hatte erneut betont, die Personalakte des Pfarrers nicht gekannt zu haben. Auch die Vernehmung von zwei Zeugen habe die konkreten Beweisfragen nicht bestätigt, urteilte die Kammer. Gegen das Urteil kann Berufung beim Oberverwaltungsgericht Köln eingelegt werden.

Unterdessen berichtet der »Kölner-Stadtanzeiger« , dass eine Anzeige gegen Kardinal Woelki erstattet worden sei. Es gehe um den Verdacht der Falschaussage vor Gericht; die Anzeige beziehe sich auf Woelkis Vernehmung durch das Landgericht Köln in dem Rechtsstreit mit der »Bild« -Zeitung. Der Anzeigenerstatter macht die Staatsanwaltschaft dem Bericht zufolge auf einen vertraulichen Brief Woelkis an den Präfekten der Glaubenskongregation in Rom , Kardinal Luis Ladaria, aufmerksam. Darin schildere der Kardinal unter anderem den Fall des Pfarrers. Das Erzbistum teilte demnach mit, Woelki habe das Schreiben zwar abgezeichnet, aber gehe davon aus, »dass er das Schreiben nicht gelesen hat und sich hinsichtlich der Ausarbeitung auf die fachkundige Arbeit der zuständigen Stelle verlassen hat«.