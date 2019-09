Nach zwei Todesfällen in Verbindung mit einem vergifteten Glukosepräparat haben die Behörden die sofortige Schließung von drei Apotheken in Köln angeordnet. Es gehe um den vorbeugenden Gesundheitsschutz während der laufenden Ermittlungen, teilte das nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium mit.

Unter den drei Apotheken befindet sich demnach auch die Heilig Geist Apotheke im Stadtteil Longerich, in der eine 28-Jährige vergangene Woche das Glukosepräparat gekauft hatte. Kurz danach waren sie und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind an den Folgen der Einnahme des Mittels gestorben. Zudem wurden zwei weitere Filialen desselben Apothekenverbundes geschlossen.

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums teilte auf SPIEGEL-Anfrage mit, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass in den beiden anderen Apotheken eine ähnlich gefährliche Glukoselösung produziert oder verkauft worden sein könnte. Die drei Apotheken seien bereits am frühen Mittwochabend geschlossen worden.

In dem Glukosemix soll sich nach SPIEGEL-Informationen ein Anästhetikum befunden haben. Bei dem Stoff handelt es sich offenbar um ein Mittel, das zur lokalen Betäubung eingesetzt wird und Taubheitsgefühle und Herz-Rhythmus-Störungen auslösen kann. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht, die Behörden sprechen weiterhin lediglich von einer toxischen Substanz.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall gegen unbekannt wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts. Unklar ist laut Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln, weiterhin auch, ob die Kontamination vorsätzlich oder fahrlässig geschehen sei. (Lesen Sie hier mehr zu dem Fall.)

Mutter und Kind starben den Obduktionen zufolge an multiplem Organversagen. Ob das Organversagen des Babys durch die Substanz oder den frühen Geburtszeitpunkt verursacht wurde, könne man aktuell nicht sagen. Es wurden toxikologische Gutachten in Auftrag gegeben. Laut Bremer ist mit dem Ergebnis jedoch erst in zwei bis drei Monaten zu rechnen.