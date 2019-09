Bei den Ermittlungen zu zwei Todesfällen in Köln ist ein toxischer Stoff in einem Glukosebehältnis festgestellt worden. Das teilten die Ermittler bei einer Pressekonferenz mit. Eine schwangere Frau und ihr Kind waren in der vergangenen Woche nach der Einnahme eines in der Kölner Heilig-Geist-Apotheke im Stadtteil Longerich hergestellten Glukosemittels gestorben.

Die Todesursache der Frau war laut Obduktion multiples Organversagen. Die Glukoselösung war nach Angaben der Polizei für einen standardmäßigen Test auf Schwangerschaftsdiabetes verkauft worden.

In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben wegen eines Tötungsdelikts gegen unbekannt. Es ist noch unklar, wie die Substanz in den Behälter gelangte. Der Glukose-Lösung sei ein "toxischer Stoff beigemischt" worden, den es in Apotheken gebe, "der aber in dem Gemisch rein gar nichts zu suchen hatte", sagte Staatsanwalt Ulrich Bremer. Ob dies vorsätzlich oder fahrlässig geschah, sei noch unklar, so Bremer.

Vermutlich ein "lokales Ereignis"

Um welche Substanz es sich handelt, gaben die Ermittler aus taktischen Gründen nicht bekannt. Man wolle kein mögliches Täterwissen mitteilen. Es habe am Montag Durchsuchungen in der Apotheke gegeben, am Dienstag werde der Säugling obduziert. Erste Zeugen seien vernommen worden.

Laut Polizei gibt es keine Hinweise darauf, dass die Kontamination bereits beim Hersteller erfolgt sei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich um ein "lokales Ereignis", sagte Kriminaldirektor Andreas Koch. Den Ermittlern zufolge ist unklar, ob noch weitere Dosen der vergifteten Substanz im Umlauf seien. Es gebe für die Ausgabe des Stoffes keine Dokumentationspflicht. Bislang hätten sich noch keine weiteren Patienten bei der Polizei gemeldet.

Am vergangenen Donnerstag hatte sich laut Kriminaldirektor Koch ein Gynäkologe nach Auffälligkeiten bei zwei Glukosetests bei der Polizei gemeldet. Vor dem tödlichen Vorfall hatte demnach eine Patientin den Test abgebrochen, weil das Mittel nicht wie erwartet süß geschmeckt habe. Der Arzt wird laut den Ermittlern als Zeuge vernommen. Dabei gehe es auch um die Frage, warum er sich nicht bereits nach dem ersten Vorfall an die Behörden wandte.

"Das ist eine unvorstellbare persönliche Tragödie"

Polizei und Stadt hatten am Montagabend ausdrücklich davor gewarnt, Mittel mit Glukose einzunehmen, die in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich zusammengestellt wurden. Patienten, die glukosehaltige Präparate dieser Apotheke besitzen, sollten sie nicht einnehmen und umgehend bei der nächsten Polizeiwache abgeben. Die Stadt hat der Heilig-Geist-Apotheke vorerst untersagt, selbst produzierte Medikamente zu verkaufen.

Der Apothekeninhaber kann sich die Geschehnisse nach eigenen Angaben nicht erklären: "Ich bin fassungslos", sagte Till Fuxius. Er vertraue auf die Ermittlungen der Polizei. "Dabei bin ich Zeuge nicht Beschuldigter", sagte er.

Seine Apotheke bleibe geöffnet. Sie habe seit Jahren ihre Patienten gut versorgt und werde dies weiter tun. "Das ist eine unvorstellbare persönliche Tragödie."

Das Heilig-Geist-Krankenhaus, auf dessen Gelände sich die Apotheke befindet, ist nach eigenen Angaben nicht betroffen. Man beziehe keine Medikamente aus der Apotheke, sagte eine Sprecherin. Die Apotheke sei eigenständig und gehöre nicht zum Krankenhaus.