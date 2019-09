Es ist ein erschütternder Fall: Der Tod einer Mutter und ihres Neugeborenen in Köln hat viele Menschen in Sorge versetzt. Die 28-Jährige hatte ein Glukosemittel eingenommen, das in der Kölner Heilig-Geist-Apotheke im Stadtteil Longerich hergestellt worden war.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall wegen eines Tötungsdelikts gegen unbekannt. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Am vergangenen Donnerstag hatte sich laut Kriminaldirektor Andreas Koch ein Gynäkologe nach Auffälligkeiten bei zwei Glukosetests bei der Polizei gemeldet. Zunächst hatte eine Patientin den Test in seiner Praxis abgebrochen, weil das Mittel nicht wie erwartet süß geschmeckt hatte. Sie kam laut Staatsanwaltschaft für eine Nacht zu Beobachtung in ein Krankenhaus. Nähere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand machen die Ermittler nicht.

Eine andere Schwangere hingegen hatte das Glukosegemisch getrunken und musste danach wegen schwerer Komplikationen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Kind kam per Notfallkaiserschnitt zur Welt. Doch weder die 28-jährige Mutter noch das Baby konnten gerettet werden. Die Todesursache der Frau war laut Obduktion multiples Organversagen.

Beide Frauen hatten den Test in der Heilig-Geist-Apotheke im Kölner Stadtteil Longerich gekauft und mit in die Arztpraxis gebracht. Nach dem Bekanntwerden der Vorfälle stellten Ermittler den Behälter mit der Glukoselösung sicher. Am Montagnachmittag ergab eine Untersuchung, dass sich darin ein toxischer Stoff befunden habe.

Warum gingen die Ermittler an die Öffentlichkeit?

Damit sollten mögliche Käufer des Glukosegemischs gewarnt werden, denn es ist bislang nicht bekannt, ob noch Dosen der vergifteten Substanz im Umlauf sind. Patienten, die glukosehaltige Präparate dieser Apotheke besitzen, sollten diese umgehend bei der nächsten Polizeiwache abgeben. Bislang haben sich aber laut Polizei keine weiteren Betroffenen gemeldet. Für den Stoff gibt es offiziellen Angaben zufolge keine Dokumentationspflicht. Die Stadt hat der Heilig-Geist-Apotheke vorerst untersagt, selbst produzierte Medikamente zu verkaufen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Stoff bereits beim Hersteller kontaminiert wurde.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln. Es sei zum aktuellen Zeitpunkt vollkommen offen, ob die Verunreinigung vorsätzlich oder fahrlässig geschah.

In dem Fall sind 35 Ermittler im Einsatz. Derzeit werden alle aktuellen sowie auch ehemaligen Mitarbeiter der Apotheke vernommen.

Federico Gambarini/ DPA Andreas Koch, Leiter der Polizeiinspektion I: Geschah die Verunreinigung fahrlässig oder vorsätzlich?

Um welchen toxischen Stoff handelt es sich?

Über die Substanz machen die Ermittler keine Angaben, um mögliches Täterwissen nicht zu offenbaren. Sollte jemand gestehen, dass beim Mischen "etwas schief gelaufen" sei, könne man mit einer Nachfrage überprüfen, ob die Angaben stimmen.

Warum haben die Schwangeren die Glukoselösung genommen?

Die Lösung mit Glukose (Traubenzucker) war nach Angaben der Polizei für einen standardmäßigen Test auf Schwangerschaftsdiabetes verkauft worden. Ein solcher Test muss laut den Mutterschaftsrichtlinien jeder Frau zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche angeboten werden, um eine unbemerkte Zuckerkrankheit möglichst früh zu erkennen und Komplikationen zu verhindern. Die Kosten dafür tragen die Krankenkassen.

Es handelt sich dabei um ein zweistufiges Verfahren: Bei dem sogenannten Glukosetoleranztest trinkt die Schwangere zunächst eine Zuckerlösung. Im Blut wird danach die Höhe des Blutzuckers bestimmt. Bleibt dieser unter dem Wert von 135 Milligramm Glukose pro Deziliter (mg/dl), ist die Untersuchung damit abgeschlossen. Überschreitet die Messung diesen Grenzwert, führt man einen weiteren, etwas aufwendigeren Zuckertest durch. Erst dieser kann bestätigen, ob die Frau tatsächlich unter einem Schwangerschaftsdiabetes leidet.

Müssen Schwangere, die einen solchen Diabetestest gemacht haben, sich jetzt Sorgen machen?

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind offenbar ausschließlich Arzneimittel betroffen, die in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich hergestellt wurden. Polizei und Stadt hatten am Montagabend ausdrücklich davor gewarnt, Mittel mit Glukose einzunehmen, die in dieser Apotheke zusammengestellt wurden.

Grundsätzlich ist die Einnahme einer Glukoselösung in der Schwangerschaft absolut unbedenklich. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) empfiehlt sie allen Schwangeren, um Komplikationen durch Schwangerschaftsdiabetes vorzubeugen.

Warum wurde diese Lösung in einer Apotheke zusammengemischt?

Das zählt zu den Standard-Herstellungsprozessen. Zwar gibt es auch kommerzielle Fertiglösungen. Diese werden allerdings aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung beim ersten Test als unwirtschaftlich eingeschätzt. Daher mischen Apotheken die Glukoselösungen häufig selbst, oder sie beliefern den Arzt mit Glukosepulver, das in der Praxis abgewogen und mit Wasser gemischt wird.