Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im vergangenen Dezember seine Tochter geschüttelt hatte, weil sie schrie. Der rund fünf Wochen alte Säugling starb wenig später in einem Krankenhaus an schweren Hirnschäden in Folge eines Schütteltraumas. Der Angeklagte hatte die Tat gestanden und Reue gezeigt. Er hatte erklärt, er sei allein mit seiner Tochter überfordert gewesen. Die Kindsmutter hatte wenige Minuten vor der Tat die gemeinsame Wohnung für einen Einkauf verlassen.