Der Inhaber dreier Kölner Apotheken will die Wiedereröffnung seiner Filialen per Gerichtsbeschluss erzwingen. Die Apotheken waren von den Behörden geschlossen worden, weil dort ein vergiftetes Glukosemedikament an eine Schwangere verkauft wurde. Nach der Einnahme starben sie und ihr Baby.

Der Betreiber hat beim Verwaltungsgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Stadt Köln beantragt, bestätigte eine Pressesprecherin des Gerichts. Demnach ist der Antrag bereits am 29. September beim Gericht eingegangen. Der Apotheker verlange, den Regelbetrieb fortführen zu können.

Schon am 23. September war dem Pharmazeuten untersagt worden, eigene Medikamente anzumischen. Am 26. September entschied die Stadt Köln, er müsse seine Geschäfte schließen - dagegen richtet sich seine Klage. Eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts sagte, eine Entscheidung über die nun eingereichte einstweilige Verfügung werde frühestens nächste Woche gefällt.

Die Kölner Behörden ordneten die Schließung der Apotheken als vorbeugenden Gesundheitsschutz während der laufenden Ermittlungen an. Unter den drei Apotheken befindet sich demnach auch die Heilig Geist Apotheke im Stadtteil Longerich, in der eine 28-Jährige vor anderthalb Wochen das Glukosepräparat gekauft hatte. Kurz danach waren sie und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind an den Folgen der Einnahme des Mittels gestorben. Zudem wurden zwei weitere Filialen desselben Inhabers geschlossen.

In dem Glukosemix soll sich nach SPIEGEL-Informationen ein Anästhetikum befunden haben. Dabei handelt es sich offenbar um ein Mittel, das zur lokalen Betäubung eingesetzt wird und Taubheitsgefühle sowie Herz-Rhythmus-Störungen auslösen kann. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht, die Behörden sprechen weiterhin lediglich von einer toxischen Substanz.