Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. im vergangenen Jahr hatte sie erklärt, sie glaube, dass Neuseeland noch zu ihren Lebzeiten eine Republik wird. Schritte in diese Richtung unternahm sie aber nicht.

Der New Zealand Order of Merit (Neuseeländischer Verdienstorden) wurde 1996 von der Queen in ihrer Eigenschaft als Staatsoberhaupt von Neuseeland gegründet. Er wird Personen verliehen, die der Krone und der Nation »löbliche Dienste« erwiesen haben. »Dame Grand Companion« ist die höchste der fünf Klassen.