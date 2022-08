Um kurz vor acht Uhr sei der Anruf eines Zeugen bei der Polizei eingegangen, der einen verdächtigen Gegenstand in dem Gebäude der psychiatrischen Klinik meldete. Daraufhin hätten Einsatzkräfte den Ort abgesperrt, so der Sprecher weiter. Zurzeit werde der mögliche Sprengsatz von Spezialisten untersucht. »Es ist noch unklar, ob es sich um einen Sprengkörper oder einen Brandsatz handelt«, so der Sprecher.