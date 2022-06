Kolumbien Angriff auf bekannten Drogenhändler – unbeteiligte niederländische Touristin getötet

Bei einem tödlichen Angriff auf einen Drogenhändler in Kolumbien ist auch eine niederländische Touristin ums Leben gekommen. Die Frau habe in einem Restaurant in der Stadt Leticia in der Nähe des brasilianischen Drogenhändlers Celso Caldas de Lima gesessen, als dieser von zwei Männern erschossen worden sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Vorfall sei die Niederländerin durch Schüsse verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben.