Bei den Kindern handelt es sich um ein elf Monate altes Baby und drei Kinder im Alter von vier, neun und 13 Jahren. Sie waren an Bord einer Cessna 206, die am 1. Mai beim Überflug des Amazonas-Regenwaldes vom Radar verschwunden war. Zu dem Zeitpunkt befand sie sich in der Nähe von San José del Guaviare, einer der größten Städte im kolumbianischen Amazonasgebiet. Da der Regenwald in dem Gebiet sehr dicht und schwer zugänglich ist, wurde zunächst aus der Luft nach der vermissten Maschine gesucht.