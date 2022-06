Der für die Bekämpfung der Drogenkriminalität in Paraguay zuständige Staatsanwalt Marcelo Pecci wurde Mitte Mai auf seiner Hochzeitsreise in Kolumbien erschossen. Fünf festgenommenen Verdächtigen soll nun der Prozess wegen Mordes gemacht werden. Sie würden nun in ein Hochsicherheitsgefängnis in der Hauptstadt Bogotá gebracht. Das teilt die Staatsanwaltschaft in Kolumbien mit .