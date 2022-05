Kolumbien Paraguayischer Staatsanwalt auf seiner Hochzeitsreise erschossen

Schwerer Schlag für die Sicherheitsbehörden in Paraguay: Der für die Bekämpfung der Drogenkriminalität zuständige Staatsanwalt Marcelo Pecci ist auf seiner Hochzeitsreise in Kolumbien erschossen worden. Pecci wurde während seiner Flitterwochen auf einer Karibikinsel getötet, teilte Kolumbiens Polizeichef Jorge Luis Vargas am Dienstag mit und sprach von »Mord«. Fünf Ermittler seien auf die Insel Barú entsandt worden. Unterstützung sollen sie von Experten aus Paraguay und den USA erhalten.