Anmerkung der Redaktion: Entgegen der ersten Angabe des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro dauert die Suche nach den vier Kindern aus dem abgestürzten Flugzeug an. Petro teilte am Donnerstag auf Twitter mit, dass die von ihm verbreitete Information über die Rettung nicht bestätigt werden konnte. Er bedauere, was passiert sei und habe seinen ursprünglichen Tweet gelöscht. Um den Ablauf zu dokumentieren, bleibt unsere Meldung online. Wir haben sie jedoch überarbeitet und an den entsprechenden Stellen deutlicher formuliert, dass die Info über die Rettung lediglich auf den Angaben Petros beruhte. Weitere Informationen zu den Zweifeln und der Suche finden Sie hier und hier.